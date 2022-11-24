Haberler Süper Lig Kasapoğlu'na ziyaret

Kasapoğlu'na ziyaret

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Sayın Bakanımıza ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kasapoğlu'na ziyaret
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Sayın Bakanımıza ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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