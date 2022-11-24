Kasapoğlu'na ziyaret

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Sayın Bakanımıza ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Sayın Bakanımıza ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.