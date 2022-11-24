Gaziantep FK’de fikstür avantajı

Ligde 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Dünya Kupası arası sonrasında ilk yarıda kalan ilk 5 maçta fikstür avantajına sahip. Kırmızı-siyahlılar, kupa arası sonrasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la evinde start verecek. Gaziantep ekibi, kalan 5 haftada 3 maçı sahasında oynayacak.
Ligde3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Dünya Kupası arası sonrasında ilk yarıda kalan ilk 5 maçta fikstür avantajına sahip. Kırmızı-siyahlılar, kupa arası sonrasında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'la evinde start verecek. Gaziantep ekibi, kalan 5 haftada 3 maçı sahasında oynayacak.