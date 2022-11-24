Antalyaspor sahaya iniyor

Ligde üst üste 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına giren Antalyaspor'da izin sona erdi ve hazırlıklar bugün başlıyor. Akrepler, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Nuri Şahin gözetiminde toplanarak çalışmalarına başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Akrepler, Beşiktaş maçı ertelendiği için Dünya Kupası arasına son hafta maç yapmadan girdi.
Ligdeüst üste 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına giren Antalyaspor'da izin sona erdi ve hazırlıklar bugün başlıyor. Akrepler, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Nuri Şahin gözetiminde toplanarak çalışmalarına başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Akrepler, Beşiktaş maçı ertelendiği için Dünya Kupası arasına son hafta maç yapmadan girdi.