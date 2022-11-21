Ümraniye umutlu

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına sonuncu sırada giren Ümraniyespor, umudunu koruyor. Son iki maçta evinde Alanya'yı yenip ligde ilk galibiyetini alan, Sivas'tan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, kupa arasında yoğun bir hazırlık dönemi geçirip ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasına sonuncu sırada giren Ümraniyespor, umudunu koruyor. Son iki maçta evinde Alanya'yı yenip ligde ilk galibiyetini alan, Sivas'tan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, kupa arasında yoğun bir hazırlık dönemi geçirip ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.