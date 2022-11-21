Haberler Süper Lig Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Süper Lig ekibi Adana Demirspor başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı sıkça anılan Luis Suarez'de dair yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Uruguaylı starın, yeni durağına dair önemli bir haber gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:25
Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

LUIS SUAREZ'E SÜRPRİZ TEKLİF
Luis Suarez'in ailesiyle birlikte Los Angeles Galaxy ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyordu.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Uruguaylı golcüye beklenmedik bir teklif geldi.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Luis Suarez'e gelen o teklifin Gremio'dan olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

MALİ ANLAMDA CAZİP BİR ÖNERİ
Brezilya temsilcisinin teklifinin mali anlamda oldukça cazip olduğu belirtilirken Luis Suarez'in vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Deneyimli forvetin ailevi sebeplerden dolayı MLS'e gitmeye daha sıcak olduğu belirtiliyor.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

LUIS SUAREZ MAAŞ ENGELİNE TAKILABİLİR
Akşam'ın haberine göre, Luis Suarez için ABD'deki tek sorun ise maaş konusu.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

MLS'te takımların oyuncularına 1.5 milyon dolardan fazla maaş ödemesi yapması engelleyen bir önlem mevcut.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Takım içinde 3 oyuncudan fazlaya bu tutarın üstünde ödeme yapılamıyor.

Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Suarez'in bu sisteme nasıl dahil edilebileceği görüşülüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı'dan Süleyman Cebeci'ye şans
Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı
MSB'den 18 şehir ve 89 meslekten personel alım ilanı
VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? | VGM burs başvuru şartları ve ücreti ne? - 2022 üniversite VGM burs başvuru ekranı
Dolar ve altın ne kadar oldu? (21 Kasım)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı'dan Süleyman Cebeci'ye şans Abdullah Avcı'dan Süleyman Cebeci'ye şans 16:52
Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı 16:41
Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! 14:57
Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! 15:21
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor 15:45
Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Suarez'den kötü haber 16:25
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! Başkan Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması! 13:28
Rangers'ta ayrılık! Resmen açıklandı Rangers'ta ayrılık! Resmen açıklandı 13:47
Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... Devler onu takibe aldı! Fenerbahçe... 13:49
Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu 13:52
Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri 14:22
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 14:46