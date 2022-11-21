Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu! Luis Suarez'den transferde kötü haber

Adana Demirspor Luis Suarez'i elinden kaçırmak üzere.
Adana Demirspor Luis Suarez'i elinden kaçırmak üzere.
Nacional'e veda eden tecrübeli forvetin adı Adana Demirspor'la da anılıyordu.
Los Angeles Galaxy'ye yakın olduğu belirtilen Luis Suarez'in son anda sürpriz bir teklif aldığı belirtildi.
LUIS SUAREZ'E SÜRPRİZ TEKLİF
Luis Suarez'in ailesiyle birlikte Los Angeles Galaxy ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyordu.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Uruguaylı golcüye beklenmedik bir teklif geldi.
Luis Suarez'e gelen o teklifin Gremio'dan olduğu ortaya çıktı.
MALİ ANLAMDA CAZİP BİR ÖNERİ
Brezilya temsilcisinin teklifinin mali anlamda oldukça cazip olduğu belirtilirken Luis Suarez'in vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.
Deneyimli forvetin ailevi sebeplerden dolayı MLS'e gitmeye daha sıcak olduğu belirtiliyor.
LUIS SUAREZ MAAŞ ENGELİNE TAKILABİLİR
Akşam'ın haberine göre, Luis Suarez için ABD'deki tek sorun ise maaş konusu.
MLS'te takımların oyuncularına 1.5 milyon dolardan fazla maaş ödemesi yapması engelleyen bir önlem mevcut.
Takım içinde 3 oyuncudan fazlaya bu tutarın üstünde ödeme yapılamıyor.
Suarez'in bu sisteme nasıl dahil edilebileceği görüşülüyor.
715 MAÇTA 688 GOLE KATKI VERDİ
Luis Suarez, kariyerinde büyük başarılar elde etti.
Uruguaylı yıldız, çıktığı toplam 715 maçta 445 gol attı.
Ayrıca bu maçlarda 243 asistlik istatistik yakaladı.