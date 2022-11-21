Haberler Süper Lig Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ımızın Gaziantep'te Çekya ile karşılaştığı maçın ardından basın mensuplarıyla buluştu. Büyükekşi çarpıcı açıklamalar yaparken, yabancı sınırı ile ilgili düşüncesini de belirtti. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 08:53
Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Mehmet Büyükekşi, futbolda merdiven sistemi olması gerektiğini belirterek şunları söyledi;

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

"Bugün Arda Güler mesela, A milli takıma alındı 17 yaşında. U15'te oynamamış, U16'da oynamamış, 17'de direkt milli takıma geliyor. Veya Emirhan İlkhan aynı şekilde.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Halbuki bunun nasıl olması lazım, o merdiven sisteminde hazmede hazmede gelmesi lazım. Şimdi bunu getirmek istiyoruz. Yani bir operasyon, bir gençleştirme bu şekilde olabilir.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Yoksa her milli takım ayrı telden çalarsa, kulüpler zaten ayrı telden çalıyor. Varsa yoksa yabancı. Şimdi bugün desem ki yabancı serbest, herhalde herkes 20-30 tane yabancı alır.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Akademi konusunda hem ekonomik hem yapılacak yatırımlar hem de sistem açısından Türkiye'ye en uygun modeli hazırlamaya çalışacağız."

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

"KULÜPLERİN BORCU 50 MİLYAR TL"

Kulüplerin elektrik ihtiyacı için merkezi güneş enerjisi sistemi kurulacağını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bir hedefimiz var, güneş enerjisi sistemi kurmak. Kulüplerin elektrik ihtiyacı oradan karşılanacak. Bizim hesaplarımıza göre Süper Lig'deki takımların 25 milyar borcu var.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Faizlerini falan 10 yıl vadeya yaymışlar. Hesap edersek bu 50 milyara kadar çıkıyor. Mevcut koşullarda bunu ödemeleri imkansız. Aksaray veya Niğde civarında hazineden 600-700 dönümlük arazi alıp 50 megawatlık yatırım yapacağız. Her kulüp kendi ismiyle ihaleye çıkıp bir şirketle o yatırımı yapacak.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Sürenin kaç yıl olacağını konuşacağız. Mesela 100 liranın yüzde 40'ını mı ödeyecek, yüzde 50'sini mi? 7 yıl mı, 6 yıl mı, 8 yıl mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

"HAKEM AKADEMİSİ KURUYORUZ"

Hakem akademisi kurulacağını aktaran Büyükekşi, "Hakem akademisi kuruyoruz. Hakemlerimize inşallah Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve UEFA kriterlerinde eğitim vereceğiz.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Bu zamana kadar sadece 16 Süper Lig hakemine verilmiş bu eğitim. Diğer hakemlere yok. Bütün hakemleri 28 kişilik ekipler halinde 8 orta hakem, 16 yan hakem, 4 gözlemci gruplar halinde 6 haftalık bir eğitime alacağız. Yatılı olarak hepsini.

Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

Bu eğitimleri bütün hakemlere tamamlattıracağız." dedi.

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