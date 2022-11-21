Mehmet Büyükekşi: Yabancı sayısını serbest bıraksak...

A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Mehmet Büyükekşi, futbolda merdiven sistemi olması gerektiğini belirterek şunları söyledi;
"Bugün Arda Güler mesela, A milli takıma alındı 17 yaşında. U15'te oynamamış, U16'da oynamamış, 17'de direkt milli takıma geliyor. Veya Emirhan İlkhan aynı şekilde.