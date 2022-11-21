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Giresun’da iki kamp

Dünya Kupası arasına F.Bahçe galibiyetiyle giren Giresun, iki etaplı kamp yapacak. 10 günlük iznin ardından 24 Kasım'da Giresun'da toplanacak ve çalışmalara başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 1 Aralık Perşembe günü de Antalya'da 15 günlük hazırlık kampına girecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
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