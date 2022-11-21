Giresun’da iki kamp

Dünya Kupası arasına F.Bahçe galibiyetiyle giren Giresun, iki etaplı kamp yapacak. 10 günlük iznin ardından 24 Kasım'da Giresun'da toplanacak ve çalışmalara başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 1 Aralık Perşembe günü de Antalya'da 15 günlük hazırlık kampına girecek.
DünyaKupası arasına F.Bahçe galibiyetiyle giren Giresun, iki etaplı kamp yapacak. 10 günlük iznin ardından 24 Kasım'da Giresun'da toplanacak ve çalışmalara başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 1 Aralık Perşembe günü de Antalya'da 15 günlük hazırlık kampına girecek.