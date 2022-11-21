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Formayı kaptı

Çekya maçında ilk 11’de sahaya çıkan, transferin de gözdesi olan 28 yaşındaki stoper, başarılı futboluyla göz doldurdu. Mavi-şimşekler’in gurur kaynağı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Formayı kaptı

Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Adana Demirspor, 10 maçlık yenilmezlik serisiyle büyük hedefler peşinde koşuyor. Montella önderliğinde mavi-şimşeklerin bu başarısında, Samet Akaydin de büyük pay sahibi olan isimlerinden birisi. Akaydin, sergilediği üstün performansla milli takım kapılarını açarken, Çekya maçıyla birlikte ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki stoper, başarılı futboluyla alkış aldı.

'MONTELLA SINIR KOYMA' DEDİ

Ligde 13 maçta 1 gol kaydeden Samet Akaydin, daha önceki açıklamalarında İtalyan hocası Montella'nın üzerinde çok emeği olduğunu belirtmişti. Tecrübeli savunmacı, "Maçlara çıkarken Montella hocam bana 'kendine sınır koyma' demişti. Ben de bu doğrultuda gitmeye çalışıyorum. Her zaman üstüne bir şey koymak istiyorum. Genç arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Çalıştıkça karşılığı geliyor. Bu, milli takımın Anadolu'yu izlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLIK PEKİŞİYOR

Samet Akaydin, milli takımda alınan galibiyetlerle arkadaşlık ortamına vurgu yaptı. Akaydın, "Bu galibiyetler aslında bizim arkadaşlığımızı pekiştiriyor. Hazırlık maçı deyip geçmemek lazım. Bu galibiyetler, elemelerden önce neler yapabileceğimizi gösteriyor. Beraberliğimizi pekiştireceğiz, devam edeceğiz" dedi.

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