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Şampiyonluk

Adana Demir'in hocası Montella, "Hayalim var, o da şampiyonluk Daha önce baaran kulüpler oldu. Neden biz de olmayalım" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Şampiyonluk

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 24 puan toplayarak Dünya Kupası arasına 3. sırada giren Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella bu kısa molanın takıma çok iyi geleceğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, son 3 maçta berabere kaldıklarını hatırlatıp "Yeniden toparlanıp çıkışa geçmek ve seri başlatmak için bir fırsat oldu" diye konuştu.

GEREKLİ TAKVİYELER YAPILIR

Şampiyonluk hayali olduğunu da sözlerine ekleyen Montella, "Bu tabii ki zor bir hedef. Fakat daha önce başarabilmiş kulüpler var. Neden biz de şampiyon olmayalım" şeklinde konuştu. Oyuncularına güvendiğinin altını çizip devre arasında gerekli takviyerin yapılabileceğini de sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, destek için de tarafarlara çağrıda bulundu.

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