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Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, 2 golcüsü Enner Valencia ve Mitchy Batshuayi'yi, Dünya Kupası'nda yer alması için ülkelerini milli takımlarına gönderdi. Fenerbahçe'nin, bu hususta gözü kulağı Ekvador ve Belçika'da olacak. İşte sebebi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 13:36 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 15:37
Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Enner Valencia ve Michy Batshuayi, attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynamıştı.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

İkili, şimdi de Katar'da start alacak Dünya Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Valencia'nın liderliğini yaptığı Ekvador, açılış maçında sahne alacak.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Ekvador, Pazar günü ev sahibi Katar ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Batshuayi'nin formasını giydiği Belçika ise ilk karşılaşmasını Çarşamba günü oynayacak.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Belçika, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Turnuva boyunca Fenerbahçe'nin gözü bu ikilide olacak.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Fenerbahçe, Valencia ve Batshuayi'yi formda bir şekilde milli takımlarına göndermişti.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Kanarya'nın beklentisi oyuncularının Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerlerini artırması.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Sabah'ın haberine göre, her şey beklentilere uygun gelişirse yönetim, önemli bir karara imza atabilir.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Fenerbahçeli idareciler, ikiliye yaz transfer dönemi için gelmesi muhtemel yüksek bedelli teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Sarı-lacivertli takım, ara dönemde ise golcülerini elinde tutma düşüncesinde.

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