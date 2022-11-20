Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası...

Enner Valencia ve Michy Batshuayi, attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynamıştı.
Enner Valencia ve Michy Batshuayi, attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynamıştı.
İkili, şimdi de Katar'da start alacak Dünya Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek.
Ekvador, Pazar günü ev sahibi Katar ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Batshuayi'nin formasını giydiği Belçika ise ilk karşılaşmasını Çarşamba günü oynayacak.
Belçika, Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Turnuva boyunca Fenerbahçe'nin gözü bu ikilide olacak.
Fenerbahçe, Valencia ve Batshuayi'yi formda bir şekilde milli takımlarına göndermişti.
Kanarya'nın beklentisi oyuncularının Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerlerini artırması.
Sabah'ın haberine göre, her şey beklentilere uygun gelişirse yönetim, önemli bir karara imza atabilir.
Fenerbahçeli idareciler, ikiliye yaz transfer dönemi için gelmesi muhtemel yüksek bedelli teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertli takım, ara dönemde ise golcülerini elinde tutma düşüncesinde.
Valencia'nın yer aldığı Ekvador, Dünya Kupası A Grubu'nda yer alıyor.
Ekvador, Katar, Senegal ve Hollanda ile aynı grupta.
Belçika ise F Grubu'nda oynayacak.
Avrupa temsilcisi Kanada, Fas ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.