Sivasspor’da Saba şoku!

Sivasspor'da Al- Nasr'dan transfer ettiği Dia Saba'nın şoku yaşanıyor. 29 yaşındaki İsrailli maestronun transferde eşinin istememesine rağmen Yiğidolar'ın Avrupa'da yer alması, teklifi kabul etmesinde etken olmuştu. Ajansspor'daki habere göre; kupa arasında soluğu İsrail'de alan tecrübeli oyuncunun, eşinin yanında olmadığından mutsuz olduğu ve bu yüzden Sivas'a geri dönmek istemediği öğrenildi. Saba, 14 maçta 5 gol, 5 asist katkısı sağladı.
Sivasspor'da Al- Nasr'dan transfer ettiği Dia Saba'nın şoku yaşanıyor. 29 yaşındaki İsrailli maestronun transferde eşinin istememesine rağmen Yiğidolar'ın Avrupa'da yer alması, teklifi kabul etmesinde etken olmuştu. Ajansspor'daki habere göre; kupa arasında soluğu İsrail'de alan tecrübeli oyuncunun, eşinin yanında olmadığından mutsuz olduğu ve bu yüzden Sivas'a geri dönmek istemediği öğrenildi. Saba, 14 maçta 5 gol, 5 asist katkısı sağladı.