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Kupa arasından güçlü döneceğiz

Trabzonspor beraberliğiyle Dünya Kupası arasına giren Ankaragücü, 40 günlük arayı iyi değerlendirmek istiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ömer Erdoğan, "Dünya Kupası arası dönüşünde Antalyaspor deplasmanına çıkacağız. Serimizi sürdürüp, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Kupa arasından güçlü döneceğiz
Trabzonspor beraberliğiyle Dünya Kupası arasına giren Ankaragücü, 40 günlük arayı iyi değerlendirmek istiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ömer Erdoğan, "Dünya Kupası arası dönüşünde Antalyaspor deplasmanına çıkacağız. Serimizi sürdürüp, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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