Kupa arasından güçlü döneceğiz

Trabzonspor beraberliğiyle Dünya Kupası arasına giren Ankaragücü, 40 günlük arayı iyi değerlendirmek istiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ömer Erdoğan, "Dünya Kupası arası dönüşünde Antalyaspor deplasmanına çıkacağız. Serimizi sürdürüp, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
Trabzonsporberaberliğiyle Dünya Kupası arasına giren Ankaragücü, 40 günlük arayı iyi değerlendirmek istiyor. Ligde 4 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ömer Erdoğan, "Dünya Kupası arası dönüşünde Antalyaspor deplasmanına çıkacağız. Serimizi sürdürüp, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.