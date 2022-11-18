Haberler Süper Lig Konyaspor’dan tarihi savunma

Konyaspor’dan tarihi savunma

Ligde ofansif bir kadroya sahip olmasına rağmen, 3. Bitirdiği geçen sezona oranla bu sezon 16 golle etkisiz kalan Konyaspor, savunmasıyla zirveye çıktı. Anadolu Kartalı, kalesinde 9 gol görerek, en az gol yiyen takım olmasının yanı sıra 22 yıllık Süper Lig tarihinde bu alanda en iyi performansını sergiledi. Yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi dönemini yaşadığı geçen sezon ilk 14 karşılaşmada kalesinde sadece 13 gol görmüştü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Konyaspor’dan tarihi savunma
Ligde ofansif bir kadroya sahip olmasına rağmen, 3. Bitirdiği geçen sezona oranla bu sezon 16 golle etkisiz kalan Konyaspor, savunmasıyla zirveye çıktı. Anadolu Kartalı, kalesinde 9 gol görerek, en az gol yiyen takım olmasının yanı sıra 22 yıllık Süper Lig tarihinde bu alanda en iyi performansını sergiledi. Yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi dönemini yaşadığı geçen sezon ilk 14 karşılaşmada kalesinde sadece 13 gol görmüştü.
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