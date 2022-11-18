Konyaspor’dan tarihi savunma

Ligde ofansif bir kadroya sahip olmasına rağmen, 3. Bitirdiği geçen sezona oranla bu sezon 16 golle etkisiz kalan Konyaspor, savunmasıyla zirveye çıktı. Anadolu Kartalı, kalesinde 9 gol görerek, en az gol yiyen takım olmasının yanı sıra 22 yıllık Süper Lig tarihinde bu alanda en iyi performansını sergiledi. Yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi dönemini yaşadığı geçen sezon ilk 14 karşılaşmada kalesinde sadece 13 gol görmüştü.
Ligdeofansif bir kadroya sahip olmasına rağmen, 3. Bitirdiği geçen sezona oranla bu sezon 16 golle etkisiz kalan Konyaspor, savunmasıyla zirveye çıktı. Anadolu Kartalı, kalesinde 9 gol görerek, en az gol yiyen takım olmasının yanı sıra 22 yıllık Süper Lig tarihinde bu alanda en iyi performansını sergiledi. Yeşil-beyazlılar, kulüp tarihinin en iyi dönemini yaşadığı geçen sezon ilk 14 karşılaşmada kalesinde sadece 13 gol görmüştü.