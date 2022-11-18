Giresunspor’a İstanbul yarıyor

Lider Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza atan Giresunspor, İstanbul takımlarının kabusu oldu. Çotanaklar, bu sezon 4. galibiyetini de bir İstanbul takımı karşısında aldı. Yeşil beyazlılar, 3. hafta sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, 13. haftada da İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise 2. haftada Galatasaray'ı 1-0, geçen hafta da yine dış sahada Fenerbahçe'yi 2-1 yenme başarısı gösterdi.
LiderFenerbahçe'yi deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza atan Giresunspor, İstanbul takımlarının kabusu oldu. Çotanaklar, bu sezon 4. galibiyetini de bir İstanbul takımı karşısında aldı. Yeşil beyazlılar, 3. hafta sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerken, 13. haftada da İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise 2. haftada Galatasaray'ı 1-0, geçen hafta da yine dış sahada Fenerbahçe'yi 2-1 yenme başarısı gösterdi.