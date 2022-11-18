Akrep iddialı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek aradan en iyi şekilde istifade etmek istediklerini söyledi. Çetin, lige şanssız bir Galatasaray maçıyla başladıklarını, ardından Trabzonspor ve Ümraniye galibiyetleri aldıklarını hatırlattı. Ardından ağır hakem hatalarından kaynaklanan bir bocalama dönemine girdiklerini savunan Çetin, "Şanssızlıklar, sakatlıklar üst üste geldi. Kaliteli oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk. Nitekim üst üste 3 galibiyet aldık. Kupa maçını da kazandık" dedi.

İTALYA LİDERİYLE TURNUVA

Dünya Kupası arasında İtalya Serie A'nın sürpriz lideri Napoli'yle özel turnuvada karşı karşıya geleceklerini belirten Başkan Çetin, "Verilen 40 günlük ara son günlerde transfer ettiğimiz için sezon öncesi takımla kamp yapamayan Nakajima ve Larsson'a da iyi gelecektir. Sakat futbolcularımız açısından da bu ara iyi olacak. Napoli'nin de olacağı özel dörtlü turnuvaya katılacağız. 40 günlük arayı iyi değerlendirip, ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takımın eksiği yok" ifadelerini kullandı.

WRiGHT KUPADA BAŞARILI OLACAK

Aziz Çetin, Dünya Kupası'nda ABD formasıyla mücadele edecek Haji Wright'tan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti. "Haji bizim için önemli yatırım" diyen Çetin, "Milli takımda başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin en formda golcülerinden biri. Batshuayi ile stil olarak benziyor. Umarım kendisine kattığı kadar Antalyaspor'a da değer katar" dedi.

"FIRSAT TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Başkan Aziz Çetin, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Çetin, "Takımların hepsinin borcu var. Kulübü, şehri çok fazla borcun altına sokmaya gerek yok. Fırsat transferi ya da uzun vadede kulübe katkı sağlayacak genç futbolcu transferi şansı doğarsa olabilir ancak hedefimizde 'Şuraya transfer yapacağız' diye bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.