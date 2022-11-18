18 yaşındaki gibi maç izlemem

Adana Demirspor'un yollarını ayırdığı Rus milli forvet Dzyuba, sosyal medyadan ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Dzyuba, "Öncelikle A. Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" paylaşımını yaptı. 34 yaşındaki santrfor, oynadığı 5 maçta 1 gol attı.
Adana Demirspor'unyollarını ayırdığı Rus milli forvet Dzyuba, sosyal medyadan ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Dzyuba, "Öncelikle A. Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" paylaşımını yaptı. 34 yaşındaki santrfor, oynadığı 5 maçta 1 gol attı.