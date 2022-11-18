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18 yaşındaki gibi maç izlemem

Adana Demirspor'un yollarını ayırdığı Rus milli forvet Dzyuba, sosyal medyadan ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Dzyuba, "Öncelikle A. Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" paylaşımını yaptı. 34 yaşındaki santrfor, oynadığı 5 maçta 1 gol attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
18 yaşındaki gibi maç izlemem
Adana Demirspor'un yollarını ayırdığı Rus milli forvet Dzyuba, sosyal medyadan ayrılığıyla ilgili açıklama yaptı. Dzyuba, "Öncelikle A. Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" paylaşımını yaptı. 34 yaşındaki santrfor, oynadığı 5 maçta 1 gol attı.
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