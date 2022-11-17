PFDK'dan Younes Belhanda'ya ceza!

PFDK'nın kulüpler hakkında almış olduğu ceza kararları TFF'nin resmi internet sitesinde açıklandı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu pek çok kulüp hakkında dikkat çeken kararlara yer verildi. Ayrıca Adana Demirspor'un yıldız ismi Younes Belhanya'da cezalar geldi.

İŞTE AÇIKLANAN CEZALAR

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 12.11.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BELHANDA'NIN CEZASI BELLİ OLDU!

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu YOUNES BELHANDA'nın, 11.11.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E, F, DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT C, D, E, DOĞU ÜST K, L, M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi FERHAT KÖK'ün, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi EMEL KARKUŞ'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OĞUZ KORKMAZ'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH TÜKENMEZ'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ESRA TOYBIYIK'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TUZLASPOR A.Ş. sporcusu ABDOULAYE CISSE'nin, 13.11.2022 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 14.11.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 134 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. antrenörü UĞUR OKUR'un, 12.11.2022 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

12- ALTAY Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan ALTINORDU-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN 445 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü sporcusu CEYHUN GÜLSELAM'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- EYÜPSPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 14.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 14.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.'nin, 13.11.2022 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. sporcusu VEDAT BORA'nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği T alanına girmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan TECO KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 13.11.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KOCAELİSPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- 1461 TRABZON FK'nın, 13.11.2022 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- PAZARSPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN ÖZTÜRK'ün, 13.11.2022 tarihinde oynanan PAZARSPOR-BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- WEECOİNS KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan WEECOİNS KIRKLARELİSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MENEMEN FK'nın, 13.11.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BURSASPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ANKARASPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM SÜLÜ'nün, 13.11.2022 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM SÜLÜ'nün, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü görevlisi KEREM TELKENAR'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANKARASPOR Kulübü görevlisi KEREM TELKENAR'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-HES İLAÇ AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- İNEGÖLSPOR Kulübü başkanı KANİ ÂDEMOĞLU'nun, 13.11.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ÇORUM FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine hakareti ve tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2., 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 135 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 13.11.2022 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu CAFER TOSUN'un, 13.11.2022 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu CAFER TOSUN'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü sporcusu OKAN AĞRAP'ın, 13.11.2022 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- 23 ELAZIĞ FUTBOL Kulübü kaleci antrenörü SİNAN GERÇEK'in, 13.11.2022 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- NİĞDE ANADOLU FK'nın, 13.11.2022 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- EFELER 09 SPOR FK'nın, 13.11.2022 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- OSMANİYESPOR FK antrenörü AYHAN GÖKKOYUN'un, 13.11.2022 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- BURSASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- EMRAH BOZKURT'un, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 21. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı