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Paşa’da Selçuk sesleri

Şenol Can’la yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Galatasaraylı eski yıldız Selçuk İnan’la görüşüyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Paşa’da Selçuk sesleri

Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik adamlık kariyerine adım atmaya hazırlanan Selçuk İnan ile görüşüyor. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir süre Galatasaray'da görev alan Selçuk İnan'ın, lacivert-beyazlılardan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde 37 yaşındaki genç çalıştırıcının, Dünya Kupası arasının ardından takımın başına geçeceği belirtildi. Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve bir süredir teknik direktörlük için hazırlıklarını sürdüren İnan, Paşa'nın başına geçmesi halinde ilk teknik adamlık macerasını Süper Lig'de yaşamış olacak.

Kasımpaşa, daha önce de Selçuk İnan'a Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaparken teklifte bulunmuş ancak İnan, Fatih Terim'i yarı yolda bırakmamak için teklifi geri çevirmişti.

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