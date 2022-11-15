Haberler Süper Lig TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi, Altay'ın iki genç yeteneği Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın peşine düştü. İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun bu sezon vazgeçemediği oyuncular arasına giren iki yıldız adayı için ocak ayında teklif gelmesi bekleniyor. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 13:19
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

İKİ OYUNCU, KALOĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Öte yandan söz konusu futbolcular, bu sezon siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sinan Kaloğlu'nun da vazgeçilmezleri arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

Efe Sarıkaya, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

16 yaşındaki stoper, 12 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

Genç oyuncu, bu sezon oynayabileceği bin 170 dakikanın 926 dakikasını almış oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

Diğer genç oyuncu Eren Erdoğan ise Süper Lig'de 11 müsabakada ter döktü.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un peşinde koştuğu iki Türk futbolcu!

Erdoğan, 10 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 3 asiste de imza attı.

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