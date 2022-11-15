D8 ülkeleriyle futbol turnuvası

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Başkanı ve AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, D8 İslam ülkeleri Genel Sekreteri Ambassador Isiaka Abdulqadir Imam ve beraberindeki heyeti TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya getirdi.
Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya D8 Genel Sekreteri Ambassador Isiaka Abdulqadir Imam ve Bilal Khan, Pakistan adına Ahmar Ismail, Endonesya adına Punjul Nugraha katıldı. Başkan Büyükekşi ve D8 İslam ülkeleri Genel Sekreteri Imam ile futbol turnuvası konusunda görüş birliğine varıldı.