Haberler Süper Lig "Bu ödüller güzel şeyler katacak"

"Bu ödüller güzel şeyler katacak"

Adil Oyun ayın takım ödülünü alan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
"Bu ödüller güzel şeyler katacak"

Adil Oyun ayın takım ödülünü alan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, şunları söyledi: "TFF'yi, başkanımızı kutluyorum böyle bir şey başlattığı için. Teknik direktörler olarak çok sıkıntılar yaşayarak işimizi yapıyoruz. Biraz önce de Abdullah hocayla dertleştik. Futbolun içinde herkes olduğu için, birbirine saygı duyması gerekiyor. Bazen istemediğimiz şeyler de oluyor ama bunu iyi sonlandırmamız gerekiyor. İnşallah bu organizasyonun çok güzel şeyler katacağına inanıyorum."

ÇALIMBAY VE KAPTAN ZİYA

Ödül sonrası konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sivas gerçekten futbol adına güzel bir şehir, Sivas'a gelen herkese iyi niyet göstermek istiyoruz ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Bunun da takdir edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Bunun gerçek kahramanları hocamız ve kaptanımız Ziya" dedi.

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