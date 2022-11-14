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TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig ekibinden Hulk bombası!

Adana Demirspor, hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldızı getiriyor. Mavi-şimşekler, Atletico Mineiro'da oynayan Brezilyalı milli santrafor Hulk'un peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig ekibinden Hulk bombası!
Süper Lig'de sezon öncesi İtalyan santrfor Balotelli ile geçtiğimiz günlerde de Rus golcü Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, kolları sıvadı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik" ifadelerini kullanırken, listedeki Hulk'la yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi. Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor. Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı. Hulk, Atletico Minerio'da ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.
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