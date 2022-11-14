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Sivasspor dört maçtır mutsuz

Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ligin 10. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor dört maçtır mutsuz
Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ligin 10. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.
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