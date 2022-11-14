Konya baskını

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, 5 maçtır kazanamayan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 8'de Hosseini'yle öne geçti. Anadolu Kartalı, hemen 1 dakika sonrasında reaksiyon gösterdi. 9'da Calvo, frikikte kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Kosta Rikalı stoper bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. 19'da ise Bytyqi'nin ceza sahasında yerde kalmasının ardından VAR'dan penaltı kararı çıktı ve Diouf, ilk yarının skorunu belirledi.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Kayserispor oldu. 53'te solda topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 70'te ise bu sefer Konyaspor'da Bytyqi'nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahasında Oğulcan sert vurdu ama direk gole izin vermedi. Kalan sürede skoru koruyan Konya ekibi, Dünya Kupası arasına mutlu bir şekilde girdi.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Kayserispor ve Konyaspor teknik direktörleri, İstanbul'daki hain saldırıdan dolayı futbol konuşmadı. Kayserispor hocası Çağdaş Atan, "Milletimizin başı sağ olsun" derken, Konyaspor çalıştırıcısı İlhan Palut, "Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur" ifadelerini kullandı.