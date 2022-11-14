Hatay'tan tek atış

Ligde alt sıralardan kurtulma çabasındaki İstanbulspor ile Hatayspor'un mücadelesinden gülerek ayrılan taraf konuk ekip Hatay oldu. Maça iyi başlayan Güney ekibi, 24'te Ribeiro'ya ceza alanında yapılan müdahale sonrası penatlı kazandı. Atışı kullanan El Kaabi takımını 1-0 öne geçirdi. 26'da Topalli'nin şutunda top üstten dışarı çıktı. 51'de Rroca'nın ortasında Ethemi'nin arka direkte dokunuşu auta gitti. 56'da İbrahim'in kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. 81'de Ze Luis'in vuruşunu Jensen kurtardı ve Hatayspor maçı 1-0 kazandı. Bordo-beyazlılar bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. 6 maçtır kaybeden İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

DEMİREL'DEN TEPKİ

İstanbul'daki patlama nedeniyle maça ilişkin değerlendirme yapmayan Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.