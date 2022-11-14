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Acımız büyük

TFF ve kulüpler, Taksim'deki hainsaldırıyı kınayıp, başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayımladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Acımız büyük

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain saldırı, Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler tarafından kınandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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