Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Kayserispor maçının ardından İstiklal'de yaşanan olay hakkında konuştu

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, bu ortamda fazla taktik konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Palut, "Soyunma odasına girer girmez başkanımız bizi yaşanılan durumdan haberdar etti. Gerçekten son derece üzücü, vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça gelince de biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum. Bu ortamda da daha fazla teknik ve taktik açından da konuşmanın kendi adıma doğru olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.