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Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 6. sırada yer alan Kayserispor kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. 5 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor üst sıralara yükselmek için sahaya çıkıyor. Kayserispor - Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 16:58 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 17:10
Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Çağdaş Atan ile yükselişini sürdüren Kayserispor, galip gelmek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Konyaspor deplasmanda 3 puan için sahaya çıkıyor.

Kayseri'de oynanacak zorlu mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

Kayserispor - Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Mensah, Gavranovic.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak, Soner, Bytyqi, Mame Diouf


KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başladı. beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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