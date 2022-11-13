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İstanbulspor - Hatayspor maçının ardından Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı geldi

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele Hatayspor rakibi İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama olayı nedeniyle mücadele ile ilgili konuşmayacağını belirtti. Teknik adam başsağlığı dileklerini iletti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 19:48 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 19:59
İstanbulspor - Hatayspor maçının ardından Volkan Demirel'den başsağlığı mesajı geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Beyoğlu'ndaki patlama nedeniyle maça ilişkin değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demirel, yaşanan olaydan dolay maçla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ne yazık ki ölen vatandaşlarımız varmış. Ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifa diliyorum. Maçı 1-0 kazandık ama maçla ilgili şu an söylenecek çok bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

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