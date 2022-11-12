Sivasspor 2-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor karşılaştı.

Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Ev sahibi takımın golleri, 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 59. dakikada Clinton N'Jie'den geldi. Ümraniyespor'un sayılarını ise 27. dakikada Durel Avounou ve 81. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor 11 puanla 16. sırada kaldı. Ümraniyespor ise 7 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında ceza alanına yaklaşan Del Valle'nin sert şutunda Caner'e çarpan top kornere gitti.



16'ncı dakikada Geraldo'nun pasıyla topla buluşan Umut'un şutunda top yandan auta gitti.



27'nci dakikada Ümraniyespoe öne geçti. Sackey'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Avounou'nun şutunda savunmada Caner'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.



31'inci dakikada skora denge geldi. Saba'nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Gradel içeri çevirdi. Yatabare'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



47'nci dakikada Yatabare'nin pasında Njie hareketlendi, ceza alanına girerken solda uygun durumdaki Gradel'e aktardı. Gradel'in karşı karşıya vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Orkun, topu kornere çeldi.



59'uncu dakikada bu kez Sivasspor öne geçti. Saba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Njie, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.



67'inci dakikada sağdan Popov'un ortasında ceza alanında savunma arasında Bettaieb'in yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal çeldi.



80'inci dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Bettaieb'in ortasında top Ziya'nın koluna çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



83'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mrsic, topu ağlara gönderdi: 2-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.