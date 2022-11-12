Haberler Süper Lig Sivasspor 2-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor 2-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:50
Sivasspor 2-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sivasspor ile Ümraniyespor karşılaştı.

Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

Ev sahibi takımın golleri, 31. dakikada Mustapha Yatabare ve 59. dakikada Clinton N'Jie'den geldi. Ümraniyespor'un sayılarını ise 27. dakikada Durel Avounou ve 81. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor 11 puanla 16. sırada kaldı. Ümraniyespor ise 7 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında ceza alanına yaklaşan Del Valle'nin sert şutunda Caner'e çarpan top kornere gitti.

16'ncı dakikada Geraldo'nun pasıyla topla buluşan Umut'un şutunda top yandan auta gitti.

27'nci dakikada Ümraniyespoe öne geçti. Sackey'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Avounou'nun şutunda savunmada Caner'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

31'inci dakikada skora denge geldi. Saba'nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Gradel içeri çevirdi. Yatabare'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

47'nci dakikada Yatabare'nin pasında Njie hareketlendi, ceza alanına girerken solda uygun durumdaki Gradel'e aktardı. Gradel'in karşı karşıya vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Orkun, topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada bu kez Sivasspor öne geçti. Saba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Njie, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

67'inci dakikada sağdan Popov'un ortasında ceza alanında savunma arasında Bettaieb'in yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal çeldi.

80'inci dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Bettaieb'in ortasında top Ziya'nın koluna çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

83'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mrsic, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

DİĞER
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...
Dele Alli depremi! İngiltere'de büyük yankı buldu
Kartal'a kötü haber! Antalya maçında yok
Icardi için olay transfer iddiası! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de penaltı kararı!
F.Bahçe'nin golüne 'faul' engeli! İşte o anlar...
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
AFAD 12 Kasım deprem tatbikatı nasıl olacak?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Kasım Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin golüne 'faul' engeli! İşte o anlar... F.Bahçe'nin golüne 'faul' engeli! İşte o anlar... 17:20
F.Bahçe Kayseri'yi farklı geçti! F.Bahçe Kayseri'yi farklı geçti! 16:48
Kartal'a kötü haber! Antalya maçında yok Kartal'a kötü haber! Antalya maçında yok 16:31
Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivas'ta puanlar paylaşıldı! 16:24
Rennes - Toulouse maçı saat kaçta? Rennes - Toulouse maçı saat kaçta? 16:16
Jorge Jesus: Kolay maç yok Jorge Jesus: Kolay maç yok 16:15
Daha Eski
Lens - Clermont maçı saat kaçta? Lens - Clermont maçı saat kaçta? 16:01
Pendikspor 3 puanı 3 golle aldı Pendikspor 3 puanı 3 golle aldı 15:43
G.Saray'da Yunus Akgün depremi! G.Saray'da Yunus Akgün depremi! 15:40
İşte F.Bahçe'nin Giresun maçı 11'i! İşte F.Bahçe'nin Giresun maçı 11'i! 14:59
Başakşehir - G.Saray maçı saat kaçta? Başakşehir - G.Saray maçı saat kaçta? 14:50
Fenerbahçe-Giresunspor | CANLI Fenerbahçe-Giresunspor | CANLI 14:48