İtalyan dostluğu

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, Alanya deplasmanında yara aldı... Dünya Kupası öncesindeki son maçını galibiyetle kapatmak arzusundaki Mavi Şimşekler, Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0. Rakitskiy'nin erken sakatlığı ve Belhanda'nın atılması ile sarsılan Demirspor'da, Akintola'nın, Alanya da ise Ahmed Hassan'ın gol arayışları sonuç getirmedi.



ERTAÇ KALESİNDE DEVLEŞTİ

Soyunma odasına 10 kişiyle giren Adana Demirspor, ikinci yarıya Akintola'yı da kenara alarak başladı. Sahada 1 kişi eksik mücadele eden Adana Demirspor'da kaleci Ertaç, takımını sırtlarken, Alanya da net fırsatları değerlendiremedi. 90 dakika sonunda iki takım berabere kalırken, Mavi Şimşekler, Dünya Kupası arasına 24 puanla girdiler. Ev sahibi Alanyaspor ise bu süreci 17 puanla tamamladı.

BELHANDA'DAN DİRSEK!

Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın atılmasıyla ilk yarıda 10 kişi kaldı. Faslı yıldız, karşılaşmanın 44. dakikasında orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışırken arkasından beline sarılan Fatih Aksoy'a dirsekle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay'dan kırmızı kart gördü. Uzun süre itiraz eden ve sahayı terkeden Belhanda takım arkadaşları tarafından teskin edilince ağır adımlarla da olsa soyunma odasına gitti.



10 MAÇTA 18 PUAN TOPLADI

Vincenzo Montella ile başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor, Dünya Kupası arası öncesinde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Ligin 3. haftasındaki 4-2'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan Mavi Şimşekler, bu süreçte 18 puan toplayarak zirve yarışındaki rakiplerinden kopmadılar.



FARIOLI:FIRSATI TEPTİK

Alanya'nın İtalyan hocası Francesco Farioli, 10 kişi kalan rakipleri karşısında galip gelmeleri gerektiğini belirterek şöyle konuştu: İlk yarıda maç bize dönmüştü. Ancak yakaladığımızı pozisyonları değerlendiremedik, 1 puanla yetindik.



MONTELLA: 3 PUANI İSTEDİK

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası arasına 3 puanla girmeyi arzuladıklarını belirterek, "Maalesef planlarımız tutmadı. Erken sakatlık ve kırmızı kart dengemizi bozdu. Üzgünüz" diye konuştu.