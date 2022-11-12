Bileği bükülmüyor

Son haftalarda yükselişe geçen Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü, Trabzonspor maçından da puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, böylece yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı. Hatayspor'u 4-1 deviren başkent ekibi, Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Erdoğan, Ankaragücü'nün başında 10 haftada 15 puana ulaştı.
Sonhaftalarda yükselişe geçen Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü, Trabzonspor maçından da puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, böylece yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı. Hatayspor'u 4-1 deviren başkent ekibi, Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Erdoğan, Ankaragücü'nün başında 10 haftada 15 puana ulaştı.