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TFF ve kulüpler Atatürk'ü andı

TFF ve kulüpler, Atatürk'ü 84'üncü ölüm yıl dönümünde andı. TFF'nin mesajında özetle, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Millet egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak güzel yarınlarımızın temellerini atmasının yanı sıra fikirleri ve yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir lider olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha güçlü bir Türkiye için en kıymetli yol göstericimiz olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
TFF ve kulüpler Atatürk'ü andı
TFF ve kulüpler, Atatürk'ü 84'üncü ölüm yıl dönümünde andı. TFF'nin mesajında özetle, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Millet egemenliğine dayanan, yeni ve modern bir devlet kurarak güzel yarınlarımızın temellerini atmasının yanı sıra fikirleri ve yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden bir lider olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha güçlü bir Türkiye için en kıymetli yol göstericimiz olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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