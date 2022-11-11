Giresunspor’dan Hakan Keleş’e gözdağı

Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son veren Giresunspor, lider Fenerbahçe'ye bilendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "Zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip, coşkulu oynamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta Kadıköy'de puan veya puanlar almak için uğraşacağız" diye umut dağıttı.
SüperLig'de 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son veren Giresunspor, lider Fenerbahçe'ye bilendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "Zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip, coşkulu oynamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta Kadıköy'de puan veya puanlar almak için uğraşacağız" diye umut dağıttı.