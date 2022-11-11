Haberler Süper Lig Giresunspor’dan Hakan Keleş’e gözdağı

Giresunspor’dan Hakan Keleş’e gözdağı

Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son veren Giresunspor, lider Fenerbahçe'ye bilendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "Zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip, coşkulu oynamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta Kadıköy'de puan veya puanlar almak için uğraşacağız" diye umut dağıttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Giresunspor’dan Hakan Keleş’e gözdağı
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son veren Giresunspor, lider Fenerbahçe'ye bilendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "Zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip, coşkulu oynamamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta Kadıköy'de puan veya puanlar almak için uğraşacağız" diye umut dağıttı.
DİĞER
Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara ile ilgili yeni iddia şaşırttı! Mauro Icardi ile Devrim Özkan birlikte mi?
Sosyetik güzel Derin Mermerci'nin 10 yıllık kazancı dudak uçuklattı
Başkent'te Fırtına! İşte Avcı'nın 11'i
Kerem için karar verildi! Nelsson'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Rashica bilmecesi
Leo Duarte Avrupa'da zirvede
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:25
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:24
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:24
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Daha Eski
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:11
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:09
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:53
Galatasaray'da Rashica bilmecesi Galatasaray'da Rashica bilmecesi 23:51
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:47
Atan: Beklentilerimizin altında oynadık Atan: Beklentilerimizin altında oynadık 23:33