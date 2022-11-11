Demir iddialı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, bugün Alanyaspor maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına giriyor. Geçen haftayı bay geçen Mavi Şimşekler, zirveden kopmamak için Alanya'da mutlak galibiyet hedefliyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Demirspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Ümraniye'den puansız dönen Alanya ise 16 puanla 10. sırada yer alıyor.

YENİ BİR LİG BAŞLAYACAK

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella da Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönüp, Dünya Kupası arasına mutlu ve umutlu girmek istediklerini söyledi. Süper Lig'de çok zorlu maçlar oynadıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "13 maçlık bir seriden geliyoruz ve bildiğiniz üzere bunların 8 tanesi deplasmandı. Büyük bir araya giriyoruz. Ara bittikten sonra yeni bir lig başlayacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız" diye iddialı konuştu.