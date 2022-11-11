Haberler Süper Lig Demir iddialı

Demir iddialı

Adana Demirspor, kupa arasına 3 puanla girmek istiyor. Alanya'ya konuk olacak Mavi Şimşekler, zirveden kopmamak için 3 puana şartlandı. Montella da kazanıp yola devam etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Demir iddialı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, bugün Alanyaspor maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına giriyor. Geçen haftayı bay geçen Mavi Şimşekler, zirveden kopmamak için Alanya'da mutlak galibiyet hedefliyor. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Demirspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Ümraniye'den puansız dönen Alanya ise 16 puanla 10. sırada yer alıyor.

YENİ BİR LİG BAŞLAYACAK

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella da Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönüp, Dünya Kupası arasına mutlu ve umutlu girmek istediklerini söyledi. Süper Lig'de çok zorlu maçlar oynadıklarının altını çizen İtalyan teknik adam, "13 maçlık bir seriden geliyoruz ve bildiğiniz üzere bunların 8 tanesi deplasmandı. Büyük bir araya giriyoruz. Ara bittikten sonra yeni bir lig başlayacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başlıyor! Şenol Güneş tam 6 oyuncunun biletini kesti…
Sosyetik güzel Derin Mermerci'nin 10 yıllık kazancı dudak uçuklattı
Başkent'te Fırtına! İşte Avcı'nın 11'i
Kerem için karar verildi! Nelsson'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Rashica bilmecesi
Leo Duarte Avrupa'da zirvede
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:25
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:25
Real Madrid tek farkla kazandı! Real Madrid tek farkla kazandı! 01:24
Lazio Monza'yı tek golle geçti! Lazio Monza'yı tek golle geçti! 01:24
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! Lig Kupası'nda turlayan ManU oldu! 00:56
Daha Eski
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:11
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:09
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:53
Galatasaray'da Rashica bilmecesi Galatasaray'da Rashica bilmecesi 23:51
Anadolu Efes Madrid'de kayıp! Anadolu Efes Madrid'de kayıp! 23:47
Atan: Beklentilerimizin altında oynadık Atan: Beklentilerimizin altında oynadık 23:33