Antalyalı Wright Dünya Kupası’nda

Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki santrfor, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından genç golcü, ABD'nin Katar 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılmayı başardı.
Antalyaspor'unyıldız forveti HajiWright, geçen yılki performansını,bu sezondasürdürüyor. 24 yaşındakisantrfor, bu sezon geridekalan 13 haftada takımıadına 9 gol atma başarısıgösterdi. Yükselenperformansının ardındangenç golcü, ABD'ninKatar 2022 FIFA DünyaKupası aday kadrosunaçağrılmayı başardı.