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Antalyalı Wright Dünya Kupası’nda

Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki santrfor, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından genç golcü, ABD'nin Katar 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılmayı başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Antalyalı Wright Dünya Kupası’nda
Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki santrfor, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından genç golcü, ABD'nin Katar 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılmayı başardı.
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