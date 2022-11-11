Alanyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI

Alanyaspor ile Adana Demirspor Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor.
Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Fatih, Pereira, Balkovec, Oğuz, Yusuf, Hassan, Doumbia
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.