Haberler Süper Lig Alanyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor son olarak ligde Ümraniyespor ile oynadığı mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup bir şekilde ayrılmıştı. Adana Demirspor ise Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Alanyaspor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 20:10
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı CANLI

Alanyaspor ile Adana Demirspor Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Alanyaspor: Runarsson, Umut, Efecan, Fer, Fatih, Pereira, Balkovec, Oğuz, Yusuf, Hassan, Doumbia

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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