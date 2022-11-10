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TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de bu sezon çok fazla süre alamayan Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, o istatistikte zirvede yer aldı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Süper Lig'de bu sezon özellikle Gbamin'in forma giymeye başlamasından sonra daha az süre alan Siopis, oynadığı maçlardaki hırsı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

28 yaşındaki yıldız, ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla (5.49) sahipsiz top kazanan orta saha olmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Siopis'i 4.7 ile Kasımpaşa'dan Tirpan, 3.93 ile F.Bahçe'den Crespo ve 3.87 ile Antalyaspor'dan Soner takip etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Abdullah Avcı'nın Siopis ile Gbamin arasında sezon içerisinde birçok kez tercih yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

İkili arasındaki rekabet teknik ekibi memnun ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

MANOLIS SIOPIS KİMDİR?

14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Profesyonel futbol kariyerine Olympiakos altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Sırasıyla Platanias, Panionios, Aris Selanik, Alanyaspor formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

2021 yazında Alanyaspor'dan 1 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

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