TRABZONSPOR HABERLERİ - Siopis o alanda ligin zirvesinde!

Süper Lig'de bu sezon özellikle Gbamin'in forma giymeye başlamasından sonra daha az süre alan Siopis, oynadığı maçlardaki hırsı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.
Süper Lig'de bu sezon özellikle Gbamin'in forma giymeye başlamasından sonra daha az süre alan Siopis, oynadığı maçlardaki hırsı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.
28 yaşındaki yıldız, ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla (5.49) sahipsiz top kazanan orta saha olmayı başardı.
Siopis'i 4.7 ile Kasımpaşa'dan Tirpan, 3.93 ile F.Bahçe'den Crespo ve 3.87 ile Antalyaspor'dan Soner takip etti.
Abdullah Avcı'nın Siopis ile Gbamin arasında sezon içerisinde birçok kez tercih yapması bekleniyor.
İkili arasındaki rekabet teknik ekibi memnun ediyor.
MANOLIS SIOPIS KİMDİR?
14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Olympiakos altyapısında başladı.
Sırasıyla Platanias, Panionios, Aris Selanik, Alanyaspor formaları giydi.
2021 yazında Alanyaspor'dan 1 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Yunanistan Milli Takımı ile 20 maça çıkan Siopis, skor üretemedi.
1.68 cm boyundaki Siopis orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...