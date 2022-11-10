Kulüplerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve TFF'den de Atatürk paylaşımları peş peşe geldi. İşte o gönderiler...

Verdiği ilhamla o hep orada...



Ölümsüzlüğünün 84. yılında sözleri ve öğrettikleri hala akıllarda...



Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle Anıyoruz. pic.twitter.com/4Z8iDBzesF