Kulüplerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve TFF'den de Atatürk paylaşımları peş peşe geldi. İşte o gönderiler...
Verdiği ilhamla o hep orada...— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 10, 2022
Ölümsüzlüğünün 84. yılında sözleri ve öğrettikleri hala akıllarda...
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle Anıyoruz. pic.twitter.com/4Z8iDBzesF
1881 - 193∞#SendenAldık pic.twitter.com/gRY9bF2BKk— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2022
Özlüyoruz, ışığınla aydınlanıyoruz. Daima kalbimizde yaşayacaksın Atam. #10Kasım #Unutmayacağız pic.twitter.com/AYBz3askS3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2022
Özlemle anıyoruz #10Kasım #GaziMustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/hdu8tig1me— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2022
"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."— TFF (@TFF_Org) November 9, 2022
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde özlem ve minnetle anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/eRAtWObFrn