Haberler Süper Lig Kulüplerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları!

Kulüplerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları!

Son dakika haberleri... Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Kulüplerden de bugüne özel Atatürk paylaşımları geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:45
Kulüplerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım paylaşımları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında tüm yurtta anılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve TFF'den de Atatürk paylaşımları peş peşe geldi. İşte o gönderiler...

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