Konya 3 puan avına çıkacak

Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Trabzonspor beraberliği sonrası üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle girmek istiyor. Anadolu Kartalı, 5 maçtır namağlup, formunun zirvesindeki Kayserispor karşısında zoru başarmanın peşinde olacak.
Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Trabzonspor beraberliği sonrası üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle girmek istiyor. Anadolu Kartalı, 5 maçtır namağlup, formunun zirvesindeki Kayserispor karşısında zoru başarmanın peşinde olacak.