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Konya 3 puan avına çıkacak

Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Trabzonspor beraberliği sonrası üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle girmek istiyor. Anadolu Kartalı, 5 maçtır namağlup, formunun zirvesindeki Kayserispor karşısında zoru başarmanın peşinde olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Konya 3 puan avına çıkacak
Ligde 5 maçtır kazanamayan ve Trabzonspor beraberliği sonrası üst üste 3. beraberliğini alan Konyaspor, Dünya Kupası arasına galibiyetle girmek istiyor. Anadolu Kartalı, 5 maçtır namağlup, formunun zirvesindeki Kayserispor karşısında zoru başarmanın peşinde olacak.
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