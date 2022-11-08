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Kayserispor’da Kemen coştu

Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Kayserispor'da Kemen'in yükselen formu sevindiriyor. Gaziantep ekibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılarda gol perdesini açan 26 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Kayserispor’da Kemen coştu
Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönen Kayserispor'da Kemen'in yükselen formu sevindiriyor. Gaziantep ekibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılarda gol perdesini açan 26 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.
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