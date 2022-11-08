Giresunspor’da hedef F.Bahçe

İstanbulspor galibiyetiyle 8 haftalık 3 puan hasretini dindiren Giresunspor, deplasmandaki Fenerbahçe maçına kilitlendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray karşı galibiyetlerimiz var. Fenerbahçe'den ise geçen sezon puan alamadık. Hedefimiz tabii ki puan veya puanlar alabilmek" dedi.
İstanbulspor galibiyetiyle 8 haftalık 3 puan hasretini dindiren Giresunspor, deplasmandaki Fenerbahçe maçına kilitlendi. Teknik direktör Hakan Keleş, "İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray karşı galibiyetlerimiz var. Fenerbahçe'den ise geçen sezon puan alamadık. Hedefimiz tabii ki puan veya puanlar alabilmek" dedi.