Erol Bulut’a tam destek

Kayserispor yenilgisi sonrasında taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Erol Bulut'a yönetimden tam destek çıktı. Kırmızısiyahlı yönetim, Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğunu belirtip, istikrar vurgusu yaptı.
Kayserispor yenilgisi sonrasında taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Erol Bulut'a yönetimden tam destek çıktı. Kırmızısiyahlı yönetim, Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğunu belirtip, istikrar vurgusu yaptı.