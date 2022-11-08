Dev düelloda kazanan yok

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Başakşehir ile Volkan Demirel ile yükselişe geçen Hatay'ın mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Nefes kesen maç 3-3 berabere bitti. F.Bahçe'nin iki efsanesi Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nun hoca olarak karşı karşıya geldiği karşılaşmada Hatayspor 12. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Başakşehir, 60'ta Bertrand Traore ile skoru eşitledi: 1-1. 65'te Danijel Aleksic'in golüyle konuk ekip 2-1 öne geçti. Hatayspor 75'te Ayoub El Kaabi ile tekrar eşitliği sağladı: 2-2. Hatay 81'de Ze Luiz'le bir kez daha öne geçti ama Başakşehir maçı bırakmadı. 90+1'de Serdar Gürler'in golü skoru belirledi: 3-3. Hatay puanını 11'e, Başakşehir ise 24'e yükseltti.