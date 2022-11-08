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Demirspor’da Dzyuba gitti

Adana Demirspor'un sezon başındaki flaş transferlerinden Rus milli yıldız golcü Dzyuba'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mavi-şimşekler, 34 yaşındaki tecrübeli golcünün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Demirspor'da biri kupada olmak üzere 5 maçta oynayan Dzyuba, bir gol kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Demirspor’da Dzyuba gitti
Adana Demirspor'un sezon başındaki flaş transferlerinden Rus milli yıldız golcü Dzyuba'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mavi-şimşekler, 34 yaşındaki tecrübeli golcünün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Demirspor'da biri kupada olmak üzere 5 maçta oynayan Dzyuba, bir gol kaydetti.
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