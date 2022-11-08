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Antalyaspor kendine geldi

Karagümrük'ü 2-0 geriden gelip 4-2 yenen Antalyaspor'da moraller yerine geldi. Ligde en son 10. haftada Alanya'ya deplasmanda 3-2 yenilen Akrepler, son üç haftada üst üste galip gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Akdeniz ekibi, bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Antalyaspor kendine geldi
Karagümrük'ü 2-0 geriden gelip 4-2 yenen Antalyaspor'da moraller yerine geldi. Ligde en son 10. haftada Alanya'ya deplasmanda 3-2 yenilen Akrepler, son üç haftada üst üste galip gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Akdeniz ekibi, bu hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
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