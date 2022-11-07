Kayserispor şov

Transfer yasaklı Kayserispor, Süper Lig'de flaş sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'ten de 3 puanla dönmeyi başardı. Maça hızlı başlayan Gaziantep'te 13'te Ertuğrul direğe takıldı. 30'da bu sefer Kitsiou'nun vuruşu direkten dışarı gitti. Direkleri aşamayan kırmızı-siyahlılar, 44'te Kemen'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devreye baskılı başlayan Gaziantep ekibi, 53'te Furkan'la eşitliği sağladı. 56'da Campanharo'nun gollük vuruşunu kaleci Günay kurtardı. Son dakikalarına 1-1 girilen maçta, 87'de Ramazan sahneye çıktı. 1 dakika önce oyuna giren Ramazan, Onur'un ortasında ağları havalandırıp altın değerinde 3 puan kazandırdı: 1-2. Ev sahibi ekip ise üst üste 2. yenilgisini alarak, taraftarlarını yine üzdü.