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Kayserispor şov

Kemen’le öne geçen sarı-kırmızılılar, Furkan’ın golüne engel olamadı. Ramazan 87’de 3 puanı getirdi. Kayseri ekibi deplasmanda üst üste 2. kez kazanırken, yenilmezlik serisini de 5’e taşıdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Kayserispor şov
Transfer yasaklı Kayserispor, Süper Lig'de flaş sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'ten de 3 puanla dönmeyi başardı. Maça hızlı başlayan Gaziantep'te 13'te Ertuğrul direğe takıldı. 30'da bu sefer Kitsiou'nun vuruşu direkten dışarı gitti. Direkleri aşamayan kırmızı-siyahlılar, 44'te Kemen'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devreye baskılı başlayan Gaziantep ekibi, 53'te Furkan'la eşitliği sağladı. 56'da Campanharo'nun gollük vuruşunu kaleci Günay kurtardı. Son dakikalarına 1-1 girilen maçta, 87'de Ramazan sahneye çıktı. 1 dakika önce oyuna giren Ramazan, Onur'un ortasında ağları havalandırıp altın değerinde 3 puan kazandırdı: 1-2. Ev sahibi ekip ise üst üste 2. yenilgisini alarak, taraftarlarını yine üzdü.
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