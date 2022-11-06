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Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 13'üncü haftasında Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:12 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:13
Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi

Kulüp tesislerinde toplanan Sivasspor kafilesi buradan Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na hareket etti. Kırmızı-beyazlı takım daha sonra tarifeli uçakla İstanbul'a uçtu. Sivasspor, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Robin Yalçın, Özkan Yiğiter, Kader Keita, Isaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare."
Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)

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