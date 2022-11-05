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Savunma geçit vermedi

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda, 13 puanla İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Fiorentina'nın averaj farkıyla önünde birinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Avrupa Konferans Ligi'nde son 32'yi oynamadan direkt son 16 turuna kalan Şehir, güçlü savunmasıyla öne çıktı. 14 gol atıp, 3 gol yiyen Emre Belözoğlu'nun takımı, Konferans Ligi gruplarında kalesinde en az gol gören takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Savunma geçit vermedi
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda, 13 puanla İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Fiorentina'nın averaj farkıyla önünde birinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Avrupa Konferans Ligi'nde son 32'yi oynamadan direkt son 16 turuna kalan Şehir, güçlü savunmasıyla öne çıktı. 14 gol atıp, 3 gol yiyen Emre Belözoğlu'nun takımı, Konferans Ligi gruplarında kalesinde en az gol gören takım olarak dikkati çekti.
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