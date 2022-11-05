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Kayserispor siftah peşinde

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kayseri ekibi, yarın oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kayserispor siftah peşinde
Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kayseri ekibi, yarın oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.
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