Kayserispor siftah peşinde

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kayseri ekibi, yarın oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi ile Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kayseri ekibi, yarın oynanacak maçı kazanıp Gaziantep FK karşısındaki ilk galibiyetini almak arzusunda.